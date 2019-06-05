سانا: الجيش السوري ينفذ عمليات ضد خطوط إمداد المسلحين بريفي إدلب وحماه

أفادت وكالة "سانا" السورية أن "قوات ​الجيش السوري​ أوقعت بضربات مكثفة بسلاحي المدفعية وال​صواريخ​ قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية ب​ريف حماه​ الشمالي، بالتوازي مع تنفيذها عمليات على محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين ب​ريف إدلب الجنوبي​، رداً على مواصلة المجاميع الإرهابية خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد"، مشيرة الى أن "قوات من الجيش ردت فجر اليوم بضربات صاروخية ومدفعية على اعتداءات إرهابيي "جيش العزة" و​جبهة النصرة​، مستهدفةً مواقع انتشارهم ومحاور تحركهم في الزقوم وقليدين والزكاة بريف حماه الشمالي الغربي، ما أسفر عن ​القضاء​ على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين، وتدمير أوكار لهم ومنصات إطلاق صواريخ يستخدمها الإرهابيون في الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة المجاورة".

وأوضحت أنه "في ريف إدلب الجنوبي، نفذت قوات من الجيش عمليات مركزة عبر صليات صاروخية ورمايات مدفعية استهدفت محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين في ترملا والنقير ومحيط ​خان شيخون​ محققة إصابات دقيقة أسفرت عن تدمير معظم تحصينات المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين".