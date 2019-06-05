كيدانيان: لادخال تعديلات على قانون منع التدخين في الاماكن العامة

لفت وزير السياحة أفديس كيدانيان في حديث تلفزيوني الى أن "الدخان "والنرجيلة" هما من أساسيات المطبخ اللبناني"، مشيرا الى أن "هناك تعديلات يجب أن تدخل على قانون التدخين في الاماكن العامة، وتطبيقه تراجع لأنه وضع دون دراسات عملانية على القطاع السياحي".
وأضاف: "في وزاراتنا برئاسة مجلس النواب برئاسة اجمهورية ندخن ولكن نفرض منع التدخين في الاماكن العامة على القطاع السياحي"، مشيرا الى أن "القانون يحتاج الى تعديل وهنا نتحدث عن علو السقف وكيفية التهوئة"، مؤكدا أن "من سيحدد المواصفات ليست وزارة السياحة بل شركة العالمية ".
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