الجامعة اللبنانية نفت ما ينشر عن قرارات ذات صلة بإضراب أفراد الهيئة التعليمية

لفتت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ في بيان الى أنه "ينتشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ رسائل وقرارات منسوبة إلى رئيس الجامعة اللبنانية ذات صلة ب​إضراب​ أفراد الهيئة التعليمية وإعطاء إفادات للطلاب"، موضحا أن "كل هذه الرسائل هي محض اختلاق لا أساس لها من ​الصحة​، وأن رئاسة الجامعة ليس لها مصادر لتسريب ​الأخبار​ والقرارات، بل إن رئيس الجامعة يعبر مباشرة عن مواقفه أو القرارات التي يتخذها بواسطة التعاميم والمذكرات أو بواسطة بيانات مكتوبة وموقعة من رئيس الجامعة أو بواسطة الدائرة الإعلامية المختصة في الإدارة المركزية".

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