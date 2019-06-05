أسامة سعد: للتغيير قواعد أولها جرأة المواجهة

قال الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "فطر دام وأزمة مستفحلة، أمن أهدرته الطائفية وتقاسمته الدول وتلاعب به ​الارهاب​. خيرات نهبها أهل السلطة، لصوص المال العام، أنين إجتماعي أوصلته ال​سياسة​ إلى مداه، العواقب وخيمة، قلق وإضطراب وفواتير دماء وفواتير معيشة فادحة. للتغيير قواعد أولها جرأة المواجهة".

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