الرامي: نتائج تقرير سلامة الغذاء ايجابية وسلمنا كيدانيان نسخة عنه

لفت نقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي في حديث تلفزيوني الى اننا "سلمنا وزير السياحة افيديس كيدانيان تقريرا حول سلامة الغذاء والنتائج ايجابية"، مشيرا الى أننا "جاهزون لنستقبل ضيوفنا من مختلف العالم وأصحاب المطاعم ملتزمون بأخلقيات البيع"، مطالبا "اللبنانيين بامضاء موسم الصيف في لبنان".
وشدد على أنه "الناس باتت تركز على ما هو أهم من تكلفة المطعم لا وهي مستوى الخدمة، والزبون يختار من هذا المنطلق الى أي مؤسسة يريد التوجه".
وعن قانون منع التدخين في الأماكن العامة، لفت الى أن "نسعى الى تقديم تعديلات على قانون منع التدخين في الاماكن العامة تتركز على دفع بدلات رسوم خاصة للمدخنين".
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