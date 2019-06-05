البزري:التراشق السياسي الذي ترافق مع اعتداء طرابلس يشير لغياب المسؤولية

استقبل رئيس بلدية صيدا السابق ​عبد الرحمن البزري​ مزيداً من المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد بينهم وفد من حزب الله برئاسة الشيخ زيد ضاهر، وفد الجماعة الاسلامية برئاسة حسن ابو زيد، وفد تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو وفضل الله حسونة وعدنان بلولي، رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب، رئيس بلدية جرناية جو أنطون، فريق عمل همّه التابع لمؤسسة الدكتور نزيه البزري، وفد من اللجنة التربوية في التنظيم الشعبي الناصري، السيد سمير عون وعدد من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية، كما وتلقى اتصالات تهنئة ابرزها من نائب جزين ابراهيم عازار.

هذا وتوجه البزري بالتحية لشهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا ضحايا الحادث الإرهابي في طرابلس، كما وتوجه بالتعزية الى عائلاتهم والى مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأضاف معتبراً أن التراشق السياسي من قبل المسؤولين في الحكومة الذي رافق هذه الأحداث المؤلمة لا يتناسب وطبيعة هذا الحادث الخطير، ويُشير الى غياب المسؤولية الكاملة بين من هم في سدة المسؤولية مهما اختلفت رتبهم الحكومية لأن تصرفاتهم تدل على عدم استيعاب خطورة الوضع، وعدم إدراك أهمية الحفاظ على الدولة ومؤسساتها خصوصاً المؤسسات الأمنية، متمنياً أن يرتقي مستوى الخطاب السياسي ليتناسب وخطورة هذه المرحلة التي نعيش.