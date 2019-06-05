الانقاذ البحري يبحث عن فتاة فقدت مساء أمس على شاطئ الرملة البيضاء

أفادت معلومات صحافية بأن دورية من ​وحدة الانقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني تقوم بعملية بحث عن فتاة تدعى فرح دوهام النايف (19 عاما- سورية الجنسية) فقدت منذ مساء امس ووجدت اغراضها على شاطئ ​الرملة البيضاء​ حيث يقوم فريق انقاذ بعملية مسح شاملة على الشاطئ وتحت ​المياه​".

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