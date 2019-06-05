النشرة: وصول جثمان الشهيد الرقيب جوني خليل الى بلدة كفررمان

أفاد مراسل "​النشرة​" عن وصول جثمان الشهيد الرقيب جوني خليل الى بلدة كفررمان، حيث أدى له أهالي البلدة التحية، ومن ثم توجه الجثمان الى مسقط رأسه في ​العيشية​.

يذكر أن الرقيب خليل، استشهد ليل الإثنين بالعملية الإرهابية التي نفذها الارهابي عبد الرحمن مبسوط ضد ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ في ​طرابلس​.