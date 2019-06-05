النشرة: وصول جثمان الشهيد الرقيب جوني خليل الى بلدة كفررمان

أفاد مراسل "النشرة" عن وصول جثمان الشهيد الرقيب جوني خليل الى بلدة كفررمان، حيث أدى له أهالي البلدة التحية، ومن ثم توجه الجثمان الى مسقط رأسه في العيشية.
يذكر أن الرقيب خليل، استشهد ليل الإثنين بالعملية الإرهابية التي نفذها الارهابي عبد الرحمن مبسوط ضد الجيش وقوى الأمن الداخلي في طرابلس.
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