أعلن النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "خلال التحقيق معه ب​طرابلس​ بتاريخ 11 آذار 2019 إعترف عبد الرحمن مبسوط: "أنه ينتمي إلى فكر داعش وأنه سُجن لمدة سنة في ​رومية​ بين 2017 و2018 وأنّ لديه نقمة عارمة على أجهزة ​الجيش​ و​الأمن الداخلي​ وأنه يتحين الفرصة للإنتقام منهم"! دماء العسكريين تسأل: لماذا أفرِج عن مبسوط في اليوم التالي؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: مبسوط اعترف خلال التحقيق معه بانتمائه لداعش فلماذا أفرج عنه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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