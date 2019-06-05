العبسي اسف لان تكون يد الاجرام قد نغصت فرحة العيد

توجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وتمنى "أن تعود المناسبة على وطننا لبنان والعالم العربي بالخير واليمن والبركات وجمعينا ينعم بالسلام والاستقرار".
كذلك أسف العبسي "لأن تكون يد الإجرام والإرهاب قد نغصت فرحة العيد وأسقطت شهداء وجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل".
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