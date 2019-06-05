العبسي اسف لان تكون يد الاجرام قد نغصت فرحة العيد

توجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ من ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا بأحر التهاني بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد. وتمنى "أن تعود المناسبة على وطننا لبنان و​العالم العربي​ بالخير و​اليمن​ والبركات وجمعينا ينعم بالسلام والاستقرار". كذلك أسف العبسي "لأن تكون يد الإجرام و​الإرهاب​ قد نغصت فرحة العيد وأسقطت شهداء وجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل".

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