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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:
قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن الشركة عوضت عملاءها عن تعطل خدمات الموبايل "الصوتية- الإنترنت" أول أمس الأثنين.
وتلقى عدد من عملاء فودافون رسالة نصية من الشركة تفيد بحصولهم على 10 جيجابايت إنترنت مجاني، وجاء نص رسالة كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيدا سعيدا ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الاثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجابايت إنترنت ببلاش تعيد بيها".
وكان عصام، قد أرجع تعطل خدمة الشركة إلى مشكلة تقنية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر فودافون تعوض عملائها عن تعطل الخدمة ب 10 جيجابايت إنترنت مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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