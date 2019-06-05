شركة الطيران الأوغندية تختار مسارات جديدة لطائراتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كمبالا- (د ب ا):
اختارت شركة الطيران الأوغندية ثمانية مسارات أولية في إطار بدء عملياتها في نهاية يوليو المقبل بعد تلقى طائريتين من بين أ ربع طائرات من طراز بومباردييه سي أر جيه 900.
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوجهات الأولى ستشمل عواصم الدول المجاورة كينيا، وتنزانيا، والصومال، وجنوب السودان حسبما ذكرت هاتفيا جنيفر باموتوراكي، المدير التجاري للشركة اليوم الأربعاء. وتعتزم الشركة تحديد أسعار رحلاتها على أساس يتيح لها التنافس مع شركات الطيران التى تعمل طائراتها على نفس المسارات.
وتعتبر الحكومة الأوغندية شركة الطيران الأوغندية خليفة للشركة الوطنية السابقة التى أسسها الديكتاتور السابق عيدي أمين وتم تصفيتها عام 2001.
وذكرت الشركة أنه سوف يتم تلقى طائرتين أخريين طراز بومباردييه هذا العام بينما سوف تصل طائرتان من الحجم الكبير من شركة إيرباص ابتداء من ديسمبر العام المقبل.
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