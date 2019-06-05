التخطيط: زيادة الوزارات التي تُطبق خطة البرامج والأداء إلى 33 وزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد الوزارات والجهات التي تُطبق خطة البرامج والأداء زادت من 16 وزارة في خطة عام 2019 إلى 33 وزارة وجهة بنسبة إنجاز تخطت 200%عن المستهدف.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي.

ونفذت الوزارة 62 برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز الإداري على المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم استفاد منها 244 موظف خلال العام المالي 2018.

وقال جميل حلمي، رئيس وحدة خطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط إن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع وزارة المالية تنظيم ورش عمل مُكثفة خلال الشهر الجاري لتوحيد جهود وآليات المُتابعة داخل الوزارات والجهات الحكومية فيما يخص مُتابعة برنامج عمل الحكومة ومتابعة خطة البرامج والأداء.

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وتتمثل أهمية موازنة البرامج والأداء في تحسين أولويات الإنفاق وتوجيه المخصصات المالية إلى البرامج التي تقدم أفضل الفوائد للمواطنين والتي تعود بالنفع على المجتمع، مما يشكل أداة للضغط على الجهاز الحكومي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعتمد موازنة البرامج والأداء على إصلاح الهيكل التنظيمي لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، باعتبارها خطوة مهمة نحو الإصلاح المؤسسي.

وترتكز موازنة البرامج والأداء على ثلاثة عناصر أساسية، هي المدخلات والمخرجات والأثر، والتي توضح الأهمية الاقتصادية والتنموية لمختلف البرامج الحكومية، وفي الوقت نفسه تفعيل المتابعة المستمرة، لمواجهة المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدفات وحلها في أسرع وقت.

وبحسب البيان فإن موازنة البرامج والأداء تتوافق مع قانون الخدمة المدنية، الذي ربط بين الزيادة في الأجور والزيادة في الإنتاجية، كما أنها تحقق الربط بين المخصصات المالية والعوائد التنموية المستهدفة، التي تتضمنها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.