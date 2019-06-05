القبض على عاطلين بحيازتهما 64 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطلين في منطقة ثان الرمل، شرقي المدينة، لاتجارهما في المواد المخدرة، وضبط بحيازتهما 64 ألف قرص مخدر.

ووردت معلومات لضباط أجهزة الأمن بالإسكندرية، بقيام عاطلين، سبق اتهامهما في 7 قضايا، بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض عليهما في ذات الدائرة حال استقلالهما سيارتين ملاكي، وبحيازتهما 64 ألف قرص مخدر.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.