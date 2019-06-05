خامنئي: المقاومة مستمرة حتى تستسلم إسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "المقاومة بكافة أشكالها العسكرية والسياسية والثقافية ستسمر إلى أن تستسلم إسرائيل للشعب الفلسطيني".
وأوضح خامنئي خلال استقباله كبار المسئولين وسفراء الدول الإسلامية، أن إيران "لا تقول إنها سترمي
وأكد أن "المقاومة بكافة أشكالها ستستمر إلى أن تستسلم إسرائيل للشعب الفلسطيني ثم يتم إجراء استفتاء بين الشعب الفلسطيني
ودعا المرشد الأعلى الحكام العرب ألا "ينخدعوا بما تمليه عليهم السعودية، والعمل على ردع إسرائيل عن عدوانها في فلسطين".
وأضاف أن إيران "تقبلت ثمن الدفاع عن فلسطين، لذلك واجهنا الاستكبار العالمي، لكننا صمدنا وسوف نصمد".
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