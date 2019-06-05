قفزة في أسهم شركات المعادن النادرة بالعالم

استفادت شركات المعادن النادرة وخاصة في الصين، من الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، والتي يتخوف الخبراء من انتقالها من التكنولوجيا إلى قطاعات أخرى.
وقبل أيام، لوحت الصين بإمكانية استخدام المعادن النادرة، التي تدخل في صناعات مختلفة من التكنولوجيا إلى الجيش، "كسلاح" في الحرب مع الولايات المتحدة.
ودفع ذلك أسهم شركات مناجم المعادنالنادرة العالمية، ولا سيما الصينية والأسترالية، إلى الارتفاع بأكثر من 10% خلال الفترة الماضية.
وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ" أن سهم الشركة الأسترالية للمعادن النادرة Lynas Corp Ltd صعد من 1.87 دولار أسترالي سجلها في 6 مايو إلى 2.73 دولار، فيما صعد
وتمثل العناصر النادرة مواد كيميائية لها خواص مميزة وتستخدم في مجموعة من المنتجات الإلكترونية. وقال المحلل الاستراتيجي، فريزر هاوي، إن منع تصدير المعادن النادرة من الصين ليس جديدا، ويمكن لبكين بالفعل أن تستخدم هذه الصادرات كسلاح قوي وفعال ضد الرسوم الأمريكية التي فرضتها واشنطن.
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