نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مزاعم الأسطول الأمريكي عن "الاعتراض غير الآمن" الذي قامت به مقاتلة "سو-35" الروسية ضد طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر المتوسط.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع: "في الرابع من يونيو الجاري، في الساعة 12:30 بعد الظهر بتوقيت موسكو تقريبًا، رصدت الوسائل الروسية لمراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الجوية (فيسوريا) عن هدف جوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط، يقترب من قاعدة طرطوس البحرية الروسية".
وأشارت الوزارة إلى أنه من أجل التعرف على الهدف الجوي هذا قامت مقاتلة "سو-35" تابعة للدفاع الجوي بقاعدة حميميم بالتحليق. وقام طاقم المقاتلة من مسافة آمنة بتحديد هوية الهدف الجوي كطائرة استطلاع
وأضافت أن وسائل مراقبة المجال الجوي قامت في الساعة 15:41 برصد طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "بوسيدون" وهي تقترب من نقطة تمركز الأسطول الروسي في طرطوس.
وأشار البيان إلى أنه جرى تحليق المقاتلة "سو-35" واقترابها بمسافة آمنة من الطائرة الأمريكية، ومرافقتها إلى أن قامت الطائرة بتعديل اتجاه تحليقها وخرجت من مناطق سيطرة وسائل الدفاع الجوي الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنفي قيام مقاتلاتها بـ"اعتراض غير آمن" للطائرات الأمريكية فوق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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