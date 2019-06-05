كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "نفاد صبرها" جراء توقف المحادثات بينهما

حثت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة على التخلي عن "طريقة حساباتها الحالية"، داعية إلى تقديم اقتراح جديد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة، محذرة من بدء "نفاد صبرها".

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية في الشمال - أوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الولايات المتحدة ينبغي أن تفكر في خيار استراتيجي صحيح؛ للحفاظ على الاتفاقيات التي توصلت إليها خلال أول قمة لها مع بيونج يانج في يونيو من العام الماضي، متسائلة عن ما إذا كان البيان المشترك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الصادر في 12 يونيو سيكون ساري المفعول، أو أنه سيصبح مجرد

ورقة بيضاء؟، موضحة أن ذلك سيتحدد - الآن - بالكيفية التي ستستجيب الولايات المتحدة بها لموقف الشمال النزيه، على حد قولها.وأضاف البيان "يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر إلى الوراء على نحو صحيح - في العام الماضي - وأن تتقاسم بشأنه ما سيكون الخيار الاستراتيجي الصحيح قبل فوات الأوان"، ناصحا الولايات المتحدة بتغيير طريقة الحساب الحالية، والرد على طلب بيونج يانج في أقرب وقت ممكن.يُذكر أن المحادثات النووية توقفت منذ انهيار القمة الثانية بين الولايات المتحدةوكوريا الشمالية - في فبراير الماضي بالعاصمة الفيتنامية هانوي - بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث فشلا في إيجاد أرضية مشتركة حول خطوات نزع السلاح النووي لبيونج يانج، وتخفيف العقوبات من جانب واشنطن.يُشار إلى أن كوريا الشمالية كثفت - مؤخرا - من دعواتها لواشنطن لتغيير طريقة حسابها لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة، كما اندلعت التوترات من جديد بين البلدين بعد أن أعلنت واشنطن مؤخرا عن استيلاءها على سفينة شحن كورية شمالية للاشتباه في قيامها بشحن الفحم والبضائع الأخرى في انتهاك للعقوبات العالمية على النظام.وأكدت كوريا الشمالية أنها لا تزال ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات قمة 12 يونيو، مُضيفة أن مصيرها لن يكون مضمونا إذا لم تتخلى واشنطن عن سياستها العدائية وفشلت في الوفاء بالتزاماتها.