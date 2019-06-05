روسيا والولايات المتحدة تتبادلان الاتهام بشأن حادث اعتراض طائرة

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الأربعاء، الاتهامات بشأن اعتراض طائرة فوق فوق البحر الأبيض المتوسط أمس الثلاثاء.

وقال الأسطول السادس الأميركي إن مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية في خطر أثناء عملية الاعتراض.

وأوضح الأسطول، في بيان، أنه "رغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي كان هذا الاعتراض تصرفاً غير مسؤول".

وأضاف "كانت الطائرة الأميركية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي".

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وقال الأسطول السادس إن الطائرة الروسية اعترضت مسار الطائرة الأميركية ثلاث مرات اثنتان منها تعتبر آمنة. لكن الثالثة كانت بسرعة كبيرة ومرت فيها الطائرة الروسية أمام الطائرة الأميركية وهي من طراز بي-8إيه بوسيدون مباشرة مما تسبب في حدوث اضطراب مفاجئ "ووضع طيارينا وطاقمنا في خطر".

إلا أن روسيا نفت هذا السلوك وقالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء نقلاً عن وزارة الدفاع، أنها استدعت طائرة "سوخوي سو-35" من قاعدتها الجوية في سوريا لاعتراض الطائرة الأميركية التي قالت إنها كانت تقترب من منشأة طرطوس البحرية الروسية على الساحل السوري.

ونفت موسكو أن طائراتها تصرفت بطريقة غير مسؤولة قائلة إنها بقيت على مسافة آمنة وعادت إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرة الأميركية مسارها.