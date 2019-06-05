واشنطن تستعيد من الأكراد امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال

أعلنت الإدارة، التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء، ترحيل امرأتين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي وستة أطفال إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية، التي تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها، أنها ساعدت في إعادة هؤلاء "بناءً على طلب الحكومة الأميركية".

وقالت إن المرأتين أميركيتان ومعهما ستة أطفال من عائلات إرهابيين في تنظيم داعش المتشدد.

وقال المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كامل عاكف، في بيان، إن ذلك تم "بناء على طلب الحكومة الأميركية ... والرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأميركيين في العودة إلى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه".

كانت المرأتان والأطفال في مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز الآلاف من الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش في انتظار تقرير مصيرهم.