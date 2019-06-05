رئيس الصين: قادرون على التعامل مع كل التحديات واقتصادنا مستقر ويتحسن

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده واثقة من قدرتها على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات.

وأضاف شي، في تصريحات لوسائل إعلام روسية قبيل زيارته إلى موسكو، إن "الصين لديها مجال واسع لاستخدام السياسة في التعامل مع المخاطر".

وتابع: "الاقتصاد الصيني مستقر ويتحسن، وهذا اتجاه طويل الأمد ولم يتغير".

وأوضح أن الصين بلد يبلغ عدد سكانه 1,4 مليار نسمة من بينهم 170 مليون شخص على قدر عال من التعليم والتدريب.

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وأشار إلى أن إمكانات الطلب المحلي واسع النطاق وكذلك ارتفاع حجم الإنفاق على البحث والتطوير، من بين العوامل التي تدعم تنمية مستقرة وصحية لاقتصاد الصين.

تأتي هذه التصريحات فيما تخوض الصين ما سماه مراقبون ومحللون "حرباً تجارية" مع الولايات المتحدة. وأسفرت هذه الحرب عن فرض رسوم جمركية متبادلة بين الدولتين بمئات المليارات من الدولارات.

وتجري الدولتان، اللتان تملكان أكبر اقتصادين في العالم، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التجارية. ورغم أشهر من التفاوض، لم يتوصل البلدان لاتفاق بعد.

وجاء اتهام الولايات المتحدة لعملاق الاتصالات الصيني شركة "هواوي" بالتجسس لصالح بكين ليزيد التوتر بين البلدين. وفرضت واشنطن عقوبات على الشركة.