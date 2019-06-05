ترمب عن إمكانية الحرب على إيران: “دائماً هناك فرصة”

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، من العاصمة البريطانية لندن حول احتمال الحرب مع إيران: “دائما هناك فرصة”. إلا أن ترمب أضاف: ” أفضل التحاور مع إيران”.

وأضاف ترمب في مقابلة تلفزيونية له الأربعاء، “إيران كانت مكانا عدوانيا جدا عندما وصلت للسلطة… كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم”.

وأعلن ترمب أنه لا يمانع التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

واشنطن: لا أسلحة نووية لإيران

وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن واشنطن عازمة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مضيفاً أن أميركا عازمة مع البريطانيين على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الرئيس ترمب برئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، الثلاثاء.

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وأضاف ترمب أن أميركا عازمة مع البريطانيين على منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم.

قاذفات وصواريخ باتريوت

وكانت إدارة ترمب الشهر الماضي قد سرعت وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، مستشهدةً بمعلومات استخبارية حول الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية.

المصدر: دبي – العربية.نت