حميدتي: المجلس الانتقالي لم يأتِ ليحكم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يونيو 2019 01:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، الأربعاء، أن المجلس العسكري لم يأتِ ليحكم.

وأضاف حميدتي أن المفاوضات انحرفت عن مسارها، ولذلك أراد المجلس تصحيح المسار، بحسب تعبيره.

وتابع أن المجلس العسكري أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة.

وأشار حميدتي إلى أن الأمن مسؤولية الجميع.

ونوّه حميدتي إلى أن هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع، بحسب تعبيره.

كما أوضح أن هناك من ينتحل صفة الدعم السريع لترويع المواطنين.

من جهة أخرى، أضاف نائب رئيس المجلس العسكري، أنه لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون.

وقال إن على القوات النظامية الالتزام والانضباط في التعامل مع المواطنين.

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“ظروف صعبة”

من جهته، أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، في كلمة له من العاصمة الخرطوم بمناسبة عيد الفطر، أن التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة.

وأضاف البرهان قائلا: “لا مناص إلا بالاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية”.

وتابع البرهان أنه تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام، بحسب تعبيره.

وأشار البرهان إلى أنه ستتم محاسبة من تثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.

ودعا البرهان إلى “طي الصفحة الماضية، وفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل”.

وختم البرهان كلمته قائلا: “نفتح أيادينا للتفاوض مع كافة القوى”.

المصدر: – العربية نت