كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| عملية اختبار روسية لصاروخ مضاد للصواريخ البالستية

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم 4 حزيران مقطع فيديو، لعملية اختبار ناجحة لصاروخ جديد، مضاد للصواريخ البالستية، من حقل تجارب “ساري شاغان” في كازاخستان.

وبحسب بيان للوزارة فإن هذا الصاروخ هو جزء من نظام دفاع صاروخي بالستي، تم نقله إلى كازاخستان لتجريبه على متن شاحنة من طراز “كاماز”، ليتم تثبيته على منصة إطلاق، بحسب موقع يورو نيوز.