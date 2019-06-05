الأمطار تتسبب في تعثر أداء صلاة العيد بعدد من مصليات مدن المغرب

تسببت الأمطار التي شهدتها عدد من مدن المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في تعثر أداء صلاة العيد بعدد من مصليات مدن المغرب، حيث تم نقل الصلاة إلى المساجد في بعض المدن، بينما صلى آخرون في المصليات بالرغم من تبلل أرضيتها بالماء.

وبينما كان مقررا أداة صلاة التيد بمصليات المحمدية، وتم الإخبار بذلك بعد صلاة العشاء ليوم أمس، قررت مندوبية وزارة الأوقاف، صباح اليوم، نقل صلاة العيد إلى المساجد، أمام الحالة التي أصبحت عليها المصليات إثر هطول الأمطار.

وبمينة سلا، تسببت الأمطار في تبلل أرضية وزرابي وحصير عدد من مصليات المدينة، وقال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا، إنه قام بجولة في مدينة سلا بعد سقوط أمطار الخير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدا أن أرضيتها تبللت، وكذا الزرابي والحصير.

وكتب سودو في تدوينة بالفايسبوك، “تذكرت بلاغ تلاه إمام المسجد بعد صلاة العشاء، مفاده أن صلاة العيد ستكون في المصليات وليس بالمساجد، لماذا هذا الضيق على عباد الله؟ ألم يكم من الممكن الأخذ بعين الإعتبار هطول الأمطار؟”.