بطلة “تيتانيك” في مراكش

زارت النجمة العالمية البريطانية “كيت وينسليت”، مدينة مراكش بالمغرب، منذ 4 أيام، مرفوقة بعائلتها الصغيرة.

ورافق بطلة الفيلم الشهير “تيتانيك”، إلى مراكش، زوجها وطفليها، وذلك لقضاء فترة في المدينة الحمراء، التي أضحت قبلة لمختلف نجوم العالم.

وتقيم كيت وأسرتها في أحد الرياضات المعروفة بالمدينة العتيقة، كما أنها شوهدت تتجول بأماكن سياحية.

وأصبحت مراكش أكثر وجهات المغرب جذبا لنجوم عالميين، من مختلف المجالات، لقضاء عطلهم فيها والاستمتاع بجوها، بل تنظيم احتفالات خاصة لمناسباتهم الشخصية فيها.