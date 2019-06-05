أجواء رائعة في أول حصة تدريبية “للأسود” استعدادا ل”كان” 2019 – صور

اقتربت صفوف المنتخب المغربي لكرة القدم من الاكتمال، على بعد أيام قليلة من أول المباريات الودية استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام بالديار المصرية، هذا الشهر.

وأجرى المنتخب الوطني أول حصة تدريبية مساء أمس الثلاثاء، بملعب التداريب بالمركز الوطني لكرة القدم المعمورة ضواحي مدينة سلا.

الحصة الثانية في برنامج استعدادات العناصر الوطنية لنهائيات النسخة الثانية والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم بمصر، عرفت مشاركة جل اللاعبين باستثناء كل من أحمد رضى التكناوتي وعبد العالي المحمدي اللذين سيلتحقان ليلا بمقر إقامة الأسود، ومنير المحمدي الملتزم رفقة ناديه ملقا الاسباني إلى نهاية بطولة الليغا القسم الثاني في التاسع من هذا الشهر.

في بداية هذه الحصة، برمج الطاقم التقني للنخبة تمارين للاحماء بقاعة اللياقة وبناء الجسم لمدة نصف ساعة، قبل القيام بتمارين تقنية على أرضية الملعب ارتكزت على التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة.

Advertisements

وفي برنامج اليوم الأربعاء، سيخوض الأسود حصة تدريبية مغلقة على الساعة الخامسة عصرا بالمركز الوطني المعمورة.