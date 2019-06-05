منذ انطلاقه.. “ترامواي” البيضاء يقتل 120 شخصا

أصبحت حوادث السير التي يكون الترامواي أحد أطرافها أمرا شائعا في الدار البيضاء خلفت بعضها خسائر في الأرواح.

في منشور على صفحتها الرسمية كشفت الشركة المسيرة لترامواي العاصمة الإقتصادية أن الحوادث التي اصطمدت فيها عربات الطرامواي مع الراجلين بلغت 120 حادثة منذ انطلاق العمل بوسيلة النقل هاته سنة 2012.

الشركة وفي منشورها التحسيسي أرجعت أسباب هذه الحوادث بالأساس إلى انعدام الحذر لدى الراجلين لدى اقترابهم من السكة الحديدية المخصصة للطرامواي، منبهة إلى أن هذا الأخير لايحدث صوتا أثناء سيره.