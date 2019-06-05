مصطفى وهيب.. اسرع من سجل ضربة قاضية على مستوى العرب في كيوكو شنكاي

2019-06-05 | 12:18
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كانت أخر بطولاته في العاصمة الآذرية باكو التي حصد فيها الذهب، وقبلها سجل أسرع ضربة قاضية على مستوى البطولات العربية، هو الشاب العراقي مصطفى محمد وهيب من مواليد 1997.
وقال وهيب في حديث للسومرية نيوز، "بدأت مشواري في عام 2010 وبعدها تمرنت على يد عدد من المدربين الكبار، وشاركت في بطولة العراق من 2012 وحتى اليوم، وحصلت على مراكز متقدمة طوال هذه السنين بمركز أول وثاني وثالث، وأفضل لاعب، وأفضل روح قتالية، وبعدها حصلت على المركز الثالث في بطولة الشرق الأوسط في إيران 2014 وفي بطولة آسيا 2015 وأحرزت المركز الأول فيها".
وتابع: "بعدها في بطولة آسيا ايضاً 2016 حصلت على بالمركز الأول، كما شاركت في بطولة العرب 2017 وحصلت على المركز الثاني، وجائزة أسرع ضربة قاضية على مستوى العرب، وبعدها في بطولة العرب 2018 وحصلت على المركز الثاني، وجائزة اسرع ضربة قاضية أيضا، وشاركت في بطولة الشرق الأوسط وحصلت على المركز الثالث، وفي بطولة آذربيجان الدولية وحصلت على المركز الأول، وبعدها في بطولة الإحتراف في بغداد، وحصلت على لقب الإحتراف، وأعد اللاعب".
وتابع: "بعدها في بطولة آسيا ايضاً 2016 حصلت على بالمركز الأول، كما شاركت في بطولة العرب 2017 وحصلت على المركز الثاني، وجائزة أسرع ضربة قاضية على مستوى العرب، وبعدها في بطولة العرب 2018 وحصلت على المركز الثاني، وجائزة اسرع ضربة قاضية أيضا، وشاركت في بطولة الشرق الأوسط وحصلت على المركز الثالث، وفي بطولة آذربيجان الدولية وحصلت على المركز الأول، وبعدها في بطولة الإحتراف في بغداد، وحصلت على لقب الإحتراف، وأعد اللاعب".
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