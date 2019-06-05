وفاة فنان مصري 'كبير' بعد صراع مع المرض

وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، أن "الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية كان أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضي دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقي".

يذكر أن الفنان محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها، بحسب موقع "اليوم السابع".