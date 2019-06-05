اندلاع حريق بمخازن السكك في منطقة الشالجية ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل سياج مخازن السكك في منطقة الشالجية". وأضاف المصدر الذي فضل عد ذكر اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وعمليات الاخماد مستمرة"، مبينا أنه "تم ابعاد النيران عن المخازن".

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