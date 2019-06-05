رسمياً.. إعادة انتخاب انفانتينو رئيساً لـ'فيفا' بالتزكية

وكانت الاتحادات القارية الخمسة الأخرى تعهدت في وقت سابق بدعم انفانتينو، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة لإجراء تصويت بين أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضواً.

وحسب قوانين الفيفا، فإن كل اتحاد وطني يمتلك صوتاً واحداً بغض النظر عن حجمه، علماً بأن جياني إنفانتينو قد فاز في انتخابات 2016 على أربعة مرشحين منافسين.

