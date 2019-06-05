عبد المهدي يؤدي صلاة العيد في الكاظمية ويجري جولة بالأعظمية

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "أدى صلاة العيد في مدينة الكاظمية مع جموع المصلين، كما أدى مراسم زيارة الإمامين الكاظمين عليهما السلام والتقى بعدد من العلماء والفضلاء والمسؤولين".



وأضاف البيان، أن عبد المهدي "توجه إلى مدينة الأعظمية لزيارة مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان، والتقى بعلماء الدين والمشايخ المقيمين على المرقد"، متابعاً أن "رئيس مجلس الوزراء التقى في جولته بأبناء الشعب العراقي مهنئا بعيد الفطر المبارك".

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