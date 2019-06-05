حادث سير على 'طريق الموت' غرب ميسان يودي بحياة شخصين ويصيب سبعة

وقال مدير إعلام الدائرة محمد الكناني، إن "شخصين لقيا مصرعيمها، أصيب سبعة آخرون بحادث سير على طريق البتيرة". وأضاف الكناني في حديث لـ الخليج 365، أن "طريق البتيرة يقع غرب ميسان ويُسمى بطريق الموت".

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