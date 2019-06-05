أكاديمي سعودي: لابد أن تدرك الدوحة أن الخليج وإيران لا يمكن أن يلتقيان

وأضاف:"تتم دعوة الدوحة بشكل طبيعي كدولة عربية وخليجية ويتم الحضور والاستقبال ككل الوفود، وينتشر الأمل بأن الدوحة هي في طريقها إلى الرشاد والعودة لمحيطها الخليجي والعربي وفهم متطلباتها السياسية كعضو في المنظومة الخليجية والعربية والإسلامية، فقد كانت المؤشرات كبيرة بأن الدوحة بدأت تتفهم أن في عزلتها ضرر كبير لها ولشعبها، ولكن السؤال هل كان ذلك حقيقة أم أن الدوحة ما زالت غير قادرة على فهم الاتجاه الصحيح لمسارها السياسي؟

ومضى ، "ينسحب الوفد القطري من القمة الإسلامية في مشهد محزن للجميع، لأن أكثر الأحزان تأثيراً عندما يخيم الحزن على دولة تبدو للعالم بأن لا حول لها ولا قوة في سياساتها الداخلية والخارجية، ومع أنني من أصحاب التوجه المؤيد لإعطاء الجيران فرصة وعشر فرص لكي يراجع نفسه ويعود إلى طريقة".



وأضاف الخشيبان في مقال نشره موقع "العين الإخبارية" - تابعه "الخليج 365" - "بل أدعو لمبدأ أن الرجوع ولو كان متأخراً فلا بد وأن يقبل، ولكن ما حدث في قمم مكة وما تلاه من تصريحات يدعو لليأس وخيبة الأمل بأن هناك من لا يريد الخير لقطر ولشعبها ولكن هذه المرة ليس من الخارج كما تدعي الدوحة بل هم في داخل قطر ويقودونها إلى الهلاك السياسي".



وتابع:"لم أستطع أن أدرك كيف لدولة مستقلة أن ينسحب وفدها من مؤتمر يحضره العرب والمسلمون دون إبداء الأسباب لذلك الانسحاب، فما تم هو خروج الوفد بلا مقدمات، بل أجزم وبنسبة عالية أن مكالمة هاتفية تمت في المؤتمر مع الوفد هي التي غيرت كل شيء، ولكن السؤال هو: ممن كانت تلك المكالمة ومن كان مصدرها ومن أي عاصمة صدر التوجيه بالانسحاب؟ فنحن أمام دولة بثلاث عواصم تسهم في صياغة قراراتها".