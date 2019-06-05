السودان على صفيح ساخن.. المعارضة تهدد بالطريق المسدود بعد ارتفاع عدد القتلى

شيرين عادل



قالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي لجنة مرتبطة بالمعارضة في البلاد، في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحام قوات الأمن مخيمًا للاحتجاج بالقرب من مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ارتفع إلى ستين قتيلًا ، وكانت آخر إحصائية للقتلى تشير إلى أن العدد هو 35 قتيلًا.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة ، إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها ثلاث سنوات.

بعض أصوات المعارضة ترى أن ثمة هدفًا من إراقة الدماء،...