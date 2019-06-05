بطريرك صربيا: علاقة المسيحيين والمسلمين بلبنان أثرت فينا

اشار بطريرك ​صربيا​ ايريتاوس في كلمة له خلال قداس في ​جامعة البلمند​ الى أن "زيارتنا الى هذا المكان فخر لكنيستنا وللعالم الارثوذوكسي"، لافتا الى أن "هذا المكان المقدس ممتلئ من نعمة يسوع"، مشددا على أننا "سمعنا عن هذا المكان ولكن اليوم رأينا العراقة التاريخية الموجودة في هذا الدير".

وشدد على أن "​الحياة​ الروحية مهمة في حياتنا وخصوصا في الكنيسة"، مضيفا: "نصلي للرب ليحفظ هذا المكان وكل الموجودين فيه"، مؤكدا أن "صربيا ك​لبنان​ مرّت ب​حالات​ صعبة وبحرب تركت خلفها الجروح"، لافتا الى أن "زيارتنا السلامية كانت في البداية كانت الى ​سوريا​ حيث رأينا الكثير من الأبنية المهدمة وهذا ما رأينا في لبنان أيضا ونأسف لذلك لأننا مررنا به".

وأضاف: "زرنا الكير من الأماكن المقدسة في سوريا وأثرت فينا كثيراً لأننا شعرنا بطيبة الشعب هناك"، لافتا الى أن "علاقة المسيحيين والمسلمين في لبنان أثرت فينا أيضاً".