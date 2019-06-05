نقابة الصحافة :الخميس يوم عطلة للصحف

أعلنت ​نقابة الصحافة​ اللبنانية ان "نقابة الصحافة اللبنانية التزاما منها بجدول الاعياد الرسمية والمذكرات الصادرة عن ​رئاسة مجلس الوزراء​ في هذا الشأن، ولما كان رئيس الحكومة قد اصدر مذكرة بتمديد عطلة ​عيد الفطر​ لتشمل يوم الخميس 6/6/2019 ، قررت الالتزام بمضمون المذكرة، واعتبار يوم الخميس يوم تعطيل، فتحتجب الصحف عن الصدور يوم الجمعة . وذلك بالاتفاق مع ​نقابة المحررين​، ونقابتي مخرجي الصحف وعمال الغرافيك وعمال الطباعة ".

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