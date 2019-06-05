مفتي الهرمل: الارهاب التكفيري يجب أن يستأصل من جذوره

أقيمت صلاة ​عيد الفطر​ في مسجد الإمام علي في الهرمل بإمامة مفتي الهرمل الشيخ علي طه، وفي حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​، مسؤول ملف النازحين في "​حزب الله​" النائب السابق ​نوار الساحلي​، رئيس ​بلدية الهرمل​ ​صبحي صقر​ وحشد من المؤمنين.

واعتبر المفتي طه خلال خطبة العيد أن "معادلة ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​ أثبتت أنها الحامية لهذا البلد".

وإذ استنكر الجريمة التي حصلت في ​طرابلس​ بحق عدد من العسكريين من جيش وقوى أمن، اعتبر أنها "دليل واضح على أن ​الارهاب​ التكفيري يجب أن يستأصل من جذوره لأنه لا يزال يشكل خطرا على أبناء هذا البلد".