مفتي الهرمل: الارهاب التكفيري يجب أن يستأصل من جذوره

أقيمت صلاة عيد الفطر في مسجد الإمام علي في الهرمل بإمامة مفتي الهرمل الشيخ علي طه، وفي حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر وحشد من المؤمنين.
واعتبر المفتي طه خلال خطبة العيد أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة أثبتت أنها الحامية لهذا البلد".
وإذ استنكر الجريمة التي حصلت في طرابلس بحق عدد من العسكريين من جيش وقوى أمن، اعتبر أنها "دليل واضح على أن الارهاب التكفيري يجب أن يستأصل من جذوره لأنه لا يزال يشكل خطرا على أبناء هذا البلد".
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