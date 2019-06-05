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جريح اثر حادث سير وقع فجرا في الرملة البيضاء

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نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ فجر اليوم جريحاً الى مستشفى ​بيروت​ اصيب اثر تعرضه ل​حادث سير​ وقع على الكورنيش البحري في محلة ​الرملة البيضاء​ - بيروت

وقد توجه العناصر لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة تلافياً لزحمة السير التي تعيق وصول ​سيارة​ الاسعاف في الوقت المناسب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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