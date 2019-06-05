جريح اثر حادث سير وقع فجرا في الرملة البيضاء

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ فجر اليوم جريحاً الى مستشفى ​بيروت​ اصيب اثر تعرضه ل​حادث سير​ وقع على الكورنيش البحري في محلة ​الرملة البيضاء​ - بيروت

وقد توجه العناصر لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة تلافياً لزحمة السير التي تعيق وصول ​سيارة​ الاسعاف في الوقت المناسب.