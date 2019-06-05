أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 3/6/2019 وفي محلّة داريا / الشوف، ونتيجة للتحريات والمتابعة، أوقفت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، المدعو: ب. ق. (مواليد عام 1987، سوري) بجرم ترويح مخدرات وعملة مزيفة. وضبطت بحوزته /265/ غ من مادة حشيشة الكيف، /350/ حبة كبتاغون وميزان حساس، مبلغ /3000/ $ مزيفة من فئة المئة دولار.
كما أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان بتاريخ 4/6/2019 في محلة المعاملتين، شخصين من التابعية السورية، بجرم بيع ذهب مزيّف، وهما كل من: م. ك. (مواليد عام 1996، سوري) م. ع. (مواليد عام 1999، سوري) وقد تبين ان الأول مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم بيع مزور. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مروج مخدرات وعملة مزيفة وبائعي ذهب مزيّف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.