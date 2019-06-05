توقيف مروج مخدرات وعملة مزيفة وبائعي ذهب مزيّف

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 3/6/2019 وفي محلّة ​داريا​ / ​الشوف​، ونتيجة للتحريات والمتابعة، أوقفت دورية من مفرزة ​بيت الدين​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، المدعو: ب. ق. (مواليد عام 1987، سوري) بجرم ترويح ​مخدرات​ و​عملة مزيفة​. وضبطت بحوزته /265/ غ من مادة ​حشيشة الكيف​، /350/ حبة ​كبتاغون​ وميزان حساس، مبلغ /3000/ $ مزيفة من فئة المئة ​دولار​.

كما أوقفت دورية من مكتب ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ بتاريخ 4/6/2019 في محلة ​المعاملتين​، شخصين من التابعية السورية، بجرم بيع ذهب مزيّف، وهما كل من: م. ك. (مواليد عام 1996، سوري) م. ع. (مواليد عام 1999، سوري) وقد تبين ان الأول مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم بيع مزور. التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.