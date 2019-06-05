أجرى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ اتصالات تهنئة بعيد الفطر المبارك بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​عبد الامير قبلان​، القائم برئاسة ​المجلس الاسلامي العلوي​ الشيخ ​محمد عصفور​. وتمنى الراعي "ان يعيد الله هذا العيد على اللبنانيين بالخير والسلام"، آسفا لان تكون يد الاجرام و​الارهاب​ قد نغصت فرحته.

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كانت هذه تفاصيل خبر الراعي اتصل ببري والحريري وقبلان وعصفور للتهنئة بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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