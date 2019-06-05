الرئيس الصيني يزور روسيا لفتح "حقبة جديدة" من الصداقة بين البلدين

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موسكو: يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء بزيارة إلى روسيا لزيارة تهدف إلى فتح "حقبة جديدة" من الصداقة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في سياق تبادل عقوبات وحرب تجارية بين بكين وواشنطن.

ومن المقرر أن يصل شي بعد الظهر إلى موسكو، حيث يستقبل بحفاوة في الكرملين لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويلي ذلك حفل استقبال رسمي على شرف الرئيس الصيني، وأمسية في مسرح البولشوي بمناسبة الذكرى السبعين للعلاقات بين البلدين.

يغادر شي بعد ذلك إلى العاصمة القديمة للقياصرة سانت بطرسبورغ، حيث سيكون يومي الخميس والجمعة ضيف شرف في منتدى اقتصادي في المدينة، يجمع قادة وممثلين لنحو 1800 شركة روسية وأجنبية من 75 بلدًا.

وأكد مستشار الكرملين يوري أوشاكوف الاثنين أن "هذه الزيارة حدث حاسم بالنسبة إلى علاقاتنا الثنائية"، مذكرًا بأن الاتحاد السوفياتي "كان أول بلد يعترف بجمهورية الصين الشعبية غداة إعلانها" في عام 1949.

ومن المقرر أن يوقع شي وبوتين في ختام محاثاتهما في موسكو إعلانًا مشتركًا حول "تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، التي تدخل حقبة جديدة".

وفي إطار زيارته إلى موسكو، سيقدّم الرئيس الصيني دبي باندا إلى حديقة حيوانات العاصمة الروسية خلال مراسم رسمية.

وقال أوشاكوف "هذا الدب رمز للصين، وله أهمية بالغة عند شركائنا الصينيين". وإضافة إلى روابط الصداقة القوية تقليديًا، فالصين أيضًا "أبرز شريك اقتصادي لروسيا"، بحسب أوشاكوف.

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وأكد أوشاكوف أنه وفي سياق التوترات الكبيرة بين روسيا والغربيين، ارتفعت المبادلات التجارية بين موسكو وبكين بنسبة 25% في عام 2018 لتصل إلى "مستوى قياسي بقيمة 108 مليارات دولار".

اتجاه نحو الصين

يلحظ المحلل الروسي ألكسندر غابوييف أن روسيا، التي تلقى اقتصادها ضربة قاسية إثر العقوبات الأوروبية والأميركية في عام 2014 على خلفية الأزمة الاوكرانية وضم القرم، تحاول "الابتعاد عن السوق الأوروبية في اتجاه السوق الصينية".

باتت الصين أيضًا "مستثمرًا مهمًا جدًا" في الاقتصاد الروسي ومانحًا للقروض إلى روسيا، في وقت انسحب فيه لاعبون دوليون آخرون، خصوصًا بسبب العقوبات، كما يوضح غابوييف لوكالة فرانس برس.

من جهة ثانية، يبدو أن التفاهم السياسي بين هذين العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي اللذين غالبًا ما يصوّتان بشكل مماثل في اجتماعاته، مستقر.

وأكد أوشاكوف أن "مواقف روسيا والصين قريبة جدًا، أو تتوافق تمامًا حول معظم الملفات الدولية"، مثل البرنامج النووي الكوري الشمالي والنزاع في سوريا والأزمة الفنزويلية وأيضًا الاتفاق النووي الإيراني. وستكون هذه الموضوعات حاضرة في محادثات الرئيسين خلال الزيارة بحسب أوشاكوف.

ومن بين الموضوعات الأخرى على جدول أعمال محادثات بوتين وشي، تبرز خصوصًا "علاقات روسيا والصين مع القوى الغربية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة"، وفق أوشاكوف.

ويمرّ البلدان، لأسباب شتى، بفترة توتر قوي مع الولايات المتحدة. والعلاقات الروسية الأميركية متزعزعة على خلفية اتهامات التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، وكذلك بسبب خلافات أخرى عديدة، من بينها الخلاف حول نزع السلاح. وتتواجه من جهتهما بكين وواشنطن في حربٍ تجارية لا يبدو أن لها نهاية.

في هذا السياق، تهدف محادثات شي وبوتين إلى "إعادة التأكيد على الدعم المتبادل (...) وعلى ضمان أن العلاقات الروسية الصينية لن تتأثر بالتغييرات في الوضع الدولي"، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الصيني زانغ هانوي في مؤتمر صحافي.

