أمزازي: مشروع إصلاح التعليم استوعب كل الاقتراحات الجادة.. وعلينا اعتماده بسرعة

حث سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على “ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الإطار للتعليم”.

وقال أمزازي، خلال جوابه عن سؤال شفوي، أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، “هذا المشروع حيوي، واستوعب كل الاقتراحات الجادة، وكان محط نقاش مجتمعي مستفيض”.

وفي ظل الجدل، الذي أثير حول مشروع القانون الإطار، وتعثر المصادقة عليه، قال الوزير: “المشروع ينبغي أن ننظر إليه في شموليته، وأهمية مضامينه في استدامة الإصلاح، لا أن نختزله في مادة، أو مادتين”.

ويرى المسؤول الحكومي أن الحكومة قامت بواجبها، حيث تم تقديم المشروع في المجلس الحكومي، والمصادقة عليه في المجلس الوزاري، وتمت إحالته على أنظار البرلمان، كما تمت مناقشة مضامينه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب”.

وشدد المتحدث على أن المشروع “يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى دوره في ضمان تنزيل مقتضيات أهم الإصلاحات الجوهرية والعميقة في المغرب”.