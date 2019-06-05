صنفته “فوربس” ضمن أهم المسثمرين عالميين.. المخترع جوردان نون في المغرب

أعلنت مؤسسة دار أمريكا الثقافي، أن المخترع الأمريكي جوردان نون، النشيط في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء سيحل خلال الأيام المقبلة بالمغرب.

وكشفت المؤسسة أن جوردن، الذي صنفته مجلة فوربس كواحد من ضمن 30 أهم مستثمرا واعدا في العالم، سيزور المغرب خلال الأسبوع المقبل عددا ليجري عددا من الأنشطة في مدن مختلفة يلتقي خلالها بعدد من الطلبة والأساتذة والمقاولين في مجال التكنولوجيا.

وحسب المصدر ذاته، فإن اللقاءات التي ستنظم المخترع الأمريكي ستتم بين يومي 12 و 16 يونيو الجاري بمدن الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش.

جدير بالذكر أن جوردان نون هو المدير التقني والشريك المؤسسة ل Relativity Space، الشركة الأولى والوحيدة التي تستخدم تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد لصناعة الصواريخ.

وكانت الشركة قد اختبرت بنجاح لمحرك الخاص بها للصاروخ Aeon والذي تمت صناعته بالكامل عن طريق الطباعةالثلاثية الأبعاد.