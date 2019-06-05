طقس يوم العيد.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بانخفاض في درجات الحرارة فوق مجموع أرجاء المملكة فيما سيبقى الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي، وبجنوب البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفظة كثيفة مع نزول أمطار جد خفيفة أو ضعيفة ومتفرقة فوق سهول المحيط الأطلسي، والماس والسايس خصوصا خلال الصباح، فضلا عن انتشار سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، مناطقها المجاورة، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة. وستتشكل كتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وذلك خلال الليل والصباح، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح قوية نوعا ما وشمالية بالأقاليم الجنوبية، معتدلة إلى قوية شيئا ما، من القطاع الشمالي فوق السهول الوسطى ومن القطاع الغربي بالساحل المتوسطي، ومعتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي وأحيانا شمالية بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 22 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات جوار سواحل المحيط الأطلسي ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي، وما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الواقعة غرب الأطلس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و39 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و42 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.