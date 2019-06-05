في ظل الحالة السياسية.. انقسام في السودان لتحديد أول أيام عيد الفطر

إنقسم السودانيون، أمس الثلاثاء، حول أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا للحالة السياسية غير المستقرة التي تعيشها البلاد، في ظل مجلس عسكري انتقالي أطاح بالرئيس عمر البشير، وتولى زمام الأمور.

وتجمع المهنيين السودانيين وأطياف المعارضة السياسية، رأوا أن أمس الثلاثاء، هو أول أيام شهر شوال وأول أيام العيد، قياسا على الدول العربية والاسلامية التي أعلنت أن الاثنين كان آخر أيام الشهر الفضيل.

مراسل الأناضول، قال إن هذا العرف والقياس كان سائدا أيام الرئيس المخلوع عمر البشي، وكان يشهد التزاما من المواطنين.

وعليه تم إقامة صلاة العيد في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من المدن السودانية، بحسب شهود عيان.

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وأفاد مراسل الأناضول، أن حصر الذين استجابوا لموقف التجمع والمعارضة، صعب، في ظل انقطاع الانترنت، والاتصالات في بعض المناطق.

شهود عيان أكدوا للأناضول أن صلاة العيد أقيمت أمس في الخرطوم بحري، وأماكن متفرقة من العاصمة.

من جهة ثانية، قال مجمع الفقه بولاية الخرطوم (رسمي) أن، أمس الثلاثاء هو اليوم المتمم لشهر رمضان، وأن اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر.

وأكد مراسل الأناضول أن جزءا من الشعب السوداني التزموا رأي مجمع الفقه وصاموا أمس، حتى لا تكون فتنة.