“البوليساريو” تروج لخبر وفاة تسعة رضع في المغرب.. والوزارة تُهدد

وسط استمرار وسائل إعلام تابعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية في الترويج لخبر وفاة رضع حديثي الولادة في مستشفى العيون، خرجت المديرية الجهوية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء لتفند الخبر، وتهدد بتفعيل تدابير وإجراءات قانونية لمتابعة مروجي هذه الأكاذيب.

وقالت المديرية، في بلاغ لها أصدرته أول أمس الاثنين، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي، روجت خبرا مفاده وفاة تسع رضع بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.

وأوضحت المديرية أن خبر وفاة تسع رضع بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، الذي نشر في تدوينة بالفايس بوك في مرحلة أولى وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية، هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة، الهدف منه هو نشر افتراءات وترويج معلومات كاذبة وغير صحيحة، تبتغي المس بسمعة القطاع الصحي والعاملين به بإقليم العيون.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد الولادات التي تتم بمصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، تتجاوز 18 ولادة يوميا، منها ما بين 8 و10 حالات ولادة قيصرية، ولم يتم تسجيل أية وفاة.

واستغربت المديرية الجهوية للصحة بجهة العيون نشر أخبار كاذبة، وهو فعل يعاقب عليه القانون، معلنة عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لمتابعة مروجي هذه الأكاذيب والافتراءات بغرض وضع حد لمثل هذه التصرفات والأعمال المشينة.