في ليلة العيد..شابة متزوجة تضع حدا لحياتها باستعمال مواد سامة 

وضعت شابة حديثة الزواج حد لحياتها، صباح أمس الثلاثاء، بعدما أقدمت على الانتحار، بتناول مواد سامة، بمنزل زوجها ضواحي مدينة قصبة تادلة إقليم بني ملال.

وذكرت مصادر “اليوم24″، أن فتاة متزوجة تبلغ من العمر 19 سنة، وأن أسباب الانتحار لا تزال مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى نقل الفتاة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، حيث تم إدخالها غرفة العناية المركزة، لكنها حالتها الخطيرة عجلت بوفاتها صبيحة أمس الثلاثاء.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة، لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، الذي صدم عائلتها، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.