مدرب ليفربول يسعى لضم هدف برشلونة بأي ثمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اهتمامه بالتعاقد مع أحد أهداف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كلوب يريد التعاقد مع ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، مهما كان الثمن، من أجل تكوين شراكة دفاعية مع مواطنه، فيرجيل فان ديك.

وكان دي ليخت قريبًا للغاية من اللحاق بزميله فرينكي دي يونغ، في برشلونة، لولا تعثر الصفقة فجأة، بسبب الاختلاف على الأمور المادية.

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وأعلن دي ليخت مؤخرًا أنه لم يحسم موقفه بعد، بشأن وجهته المقبلة، موضحًا أنه سيتخذ قراره عقب انتهاء دوري الأمم الأوروبية.

وكان هذا قبل اهتمام ليفربول بالدولي الهولندي، حيث كان وقتها يمتلك 3 عروض، من برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، بجانب إمكانية البقاء مع أياكس.

وتواجه هولندا نظيرتها إنجلترا، غدًا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تخوض المباراة النهائية، أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الأحد المقبل.